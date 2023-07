Edson Francoi Edson Franco - https://istoe.com.br/author/edsonfranco/ 05/07/2023 - 12:30 Compartilhe

Por Leonel Rocha

A comissão especial da Câmara para acompanhamento do câncer no Brasil quer criar um fundo específico no Orçamento para financiar a ampliação do tratamento da doença na rede pública de saúde.

O câncer já é a 2ª doença que mais mata no País, atrás de doenças cardíacas. Em 111 municípios de Minas, o câncer já é a doença que mais mata.

