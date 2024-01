Comigo vai inaugurar no dia 20 Unidade Armazenadora em Mineiros (GO)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 17:27 Para compartilhar:

São Paulo, 16 – A Cooperativa Comigo vai inaugurar no próximo sábado, 20, sua nova Unidade Armazenadora, localizada em Mineiros (GO). A estrutura é a maior do Estado de Goiás, com capacidade de armazenamento estático para 3,3 milhões de sacas de grãos, que será utilizada para soja e milho, informa a cooperativa em comunicado.

Cerca de R$ 150 milhões estão sendo investidos na construção da unidade, dos quais a maior parte é recurso próprio da cooperativa. Estatísticas afirmam que, atualmente, a Comigo recebe cerca de 20% da soja do Estado de Goiás.

“Os armazéns são feitos para atender a demanda do associado, que é o principal motivo da cooperativa existir”, disse na nota o presidente do Conselho de Administração da Comigo, Antonio Chavaglia, reforçando a importância do investimento em armazenagem para os produtores.

A escolha do local para a instalação da unidade foi baseada no forte crescimento, não somente do município, mas de toda a região, que também está em uma boa localização geográfica.

A unidade é considerada uma das mais modernas da cooperativa: tem automatização em todos os processos de recepção e secagem de grão, com uma estrutura completa incluindo balanças, sistema de areação, termometria e, principalmente, dois secadores com capacidade para 150 t/hora, que devem tornar ágil o processo da chegada dos grãos e reduzir as filas, como explica o presidente executivo da Comigo, Dourivan Cruvinel: “o cooperado hoje precisa de agilidade, tanto na recepção como na expedição”.

