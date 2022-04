Comida salgada? Confira três truques para salvar uma receita

Quem nunca exagerou na hora de salgar uma receita que atire o primeiro saleiro. O erro é comum até mesmo entre cozinheiros profissionais – por isso é sempre bom provar os pratos e evitar surpresas à mesa.





Mas é possível salvar uma receita salgada além do ponto com três truques fáceis. Vale lembrar que a eficácia dessas dicas depende da quantidade extra de sal colocada na panela. Pelo menos você não vai precisar jogar fora aquele prato feito com tanto carinho (e um pouco de desatenção). Confira a seguir.

Batata

O truque da vovó realmente funciona, especialmente para alimentos com bastante líquido, como sopas, feijão e até arroz. Isso porque a batata funciona como uma esponja, absorvendo os sabores dos caldos, inclusive o sal.

Para tirar o sal, use batatas descascadas e cortadas em rodelas ou pedaços grandes, para ficar mais fácil de remover o legume depois de cozido. A quantidade de batatas que você vai precisar usar varia de acordo com o tamanho da panela.

Caso a comida tenha ficado muito seca, pode acrescentar mais água na hora de adicionar as batatas. Em alguns casos, a receita pode até ficar um pouco sem sabor, por causa da água extra e das batatas. Se isso acontecer, é só retemperar o prato, dessa vez com mais cuidado.

Açúcar e vinagre

No caso de pratos refogados, a dica da batata não funciona tão bem – o motivo é a falta de líquido para cozinhar a batata e fazer com que ela absorva o sal. Colocar água na panela, por sua vez, pode estragar a consistência do prato.

Nessas situações, misture uma colher (sopa) de açúcar e a mesma medida de um vinagre de sabor neutro (de maçã ou de álcool, por exemplo), fazendo uma espécie de pasta.

Depois, adicione essa mistura, aos poucos, na panela, provando sempre até acertar o ponto. O açúcar e o vinagre não vão reduzir a quantidade de sal da receita, claro, mas o dulçor e a acidez vão compensar o excesso de sal.

Limão

Algumas gotas de limão também ajudam a disfarçam o sal a mais de um prato, mas não de todos. O truque funciona melhor com carnes grelhadas e frituras. Ou você achou que o gomo de limão que acompanha um torresminho salgado estava ali só de enfeite?

