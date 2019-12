Comgás pagará aos acionistas R$ 1,8 bi em dividendos

A Comgás pagará aos acionistas dividendos de R$ 1,835 bilhão, no dia 27 de dezembro, dos quais R$ 1,407 bilhão sobre ações ordinárias, ou R$ 13,554138898469300 por ação; e R$ 427 milhões sobre as preferenciais, ou R$ 14,909552788316200 por ação.

A data base é de 9 de dezembro, sendo que a partir do dia seguinte, 10, as ações passam a ser negociadas “ex-direito”.

Há ainda pagamento de R$ 164.954.350,97 na forma de juros sobre capital do exercício de 2019 calculados até 30 de novembro, dos quais R$ 126.546.088,98 sobre ON, ou R$ 1,218397038861720 por ação; e R$ 38.408.261,99 sobre as PN, ou R$ 1,340236742747890 cada, sempre em valores brutos.