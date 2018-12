A Comgás aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 0,0779 por ação ON e de R$ 0,0857 por ação PN, equivalentes a R$ 10,519 milhões. O crédito será realizado com base na posição acionária do dia 4 de janeiro, e a partir do dia 7, as ações passam a ser negociadas ex-juros.

O pagamento será feito a partir de 17 de janeiro.