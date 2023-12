Comes e bebes, encontro com famosa e jatinho luxuoso: saiba tudo sobre a vinda de Beyoncé ao Brasil

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/12/2023 - 20:29 Para compartilhar:

Não se fala em outra coisa a não ser sobre a passagem relâmpago de Beyoncé no Brasil. Na noite de quinta-feira, 21, a cantora apareceu de surpresa na festa exclusiva Club Renaissance em Salvador, na Bahia. Durante a madrugada, Beyoncé deixou o País, rumo aos Estados Unidos.

A curta passagem da artista internacional pelo Brasil se deve à pré-estreia da produção ‘Renaissance: a film by Beyoncé‘, que terá uma sessão especial para fãs.

Para celebrar essa passagem, a cantora compartilhou uma série de fotos em seu Instagram sobre a viagem. Confira neste link.

“Não há ninguém como vocês. A primeira e única, Bahia. Quero que vocês curtam o resto da noite. Estou muito feliz de ver vocês todos”, disse Beyoncé.

Fãs enlouquecidos

A vinda da famosa para o Brasil parou as as redes sociais. O assunto se tornou um dos mais comentados, chegando aos trend topics.

Jatinho luxuoso

Beyoncé embarcou de Nova York para Salvador num jatinho luxuoso. O avião é um presente da cantora para o marido, o rapper Jay-Z, em comemoração ao dia dos pais. O valor pago foi de R$ 196 milhões, na cotação atual.

O jatinho da diva internacional tem espaço para até 16 pessoas, tem dois banheiros, cozinha fixada na parte dianteira, suíte master com direito a chuveiro e cama de casal com acolchoamento extra nas bordas.

Comes e bebes

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Cultura e Turismo da capital baiana, Pedro Tourinho, revelou curiosidades da passagem de Beyoncé pelo Brasil.

“Tantas camadas: axé de Salvador, enrolada na bandeira da Bahia, pagou a própria passagem (avião) e mais todo o evento, comida e bebida para todos os fãs que foram tratados com toda gentileza e cuidado”, escreveu ele na postagem.

Encontro com famosa

Ludmilla, que no começo da carreira usava o nome artístico de MC Beyoncé em homenagem a artista norte-americana, de quem é muito fã, realizou seu sonho e finalmente Beyoncé. Nesta sexta-feira, 22, Lud abriu uma live no Instagram para dar contar detalhes sobre o encontro.

“Foi um dia muito mágico. Eu não posso falar muita coisa, mas o que eu posso falar é que ela é muito humana. Foi muito bom”, contou Ludmilla.

Antes da live, a cantora brasileira comemorou o encontro com Beyoncé: “Ai, Jesus! Deus, obrigado, meu Deus! Ai, gente, meu Deus do céu… Estoura a champanhe, estoura tudo!”, disse Ludmilla. Na legenda do Story publicado no Instagram, ela completou dizendo que “era o dia mais feliz de sua vida”.

“Para Deus, nada é impossível e ele é fiel para cumprir tudo o que nos promete, continuem sonhando e correndo atrás”, completou.

Projeto social

Antes de subir ao palco montado no Centro de Convenções, na Boca do Rio, Beyoncé conversou com Preto Zezé, dirigente da Central Única das Favelas (Cufa), e que é apoiada pela fundação da cantora.

“A gente agradeceu pela força que ela deu para nós há dez anos, foi a primeira vez que a gente encontrou com ela e começou a nossa parceria. Eu trouxe representantes, homens e mulheres de vários lugares do Brasil, da Cufa, daqui de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, das favelas que ela visitou, gente que está nos nossos programas, e falei que a fundação que ela tem nos Estados Unidos, tem também uma filial no Brasil, se chama Central Única da Favela, a Cufa”, disse ao portal Gshow.





Preto Zezé ainda contou que a artista agradeceu o trabalho e ficou feliz com os resultados que os projetos da Cufa vêm apresentando. “Salvador mereceu receber esse evento, acho que é importante para a cidade que é Salvador, pelo lugar que é, acho que é importante pelo significado que é a Beyoncé. Acho que não tinha momento melhor para conectar a potência da Cufa com a potência da Beyoncé aqui na Bahia”, disse.

Durante a semana, uma equipe de Beyoncé participou de um evento organizado pela Central Única das Favelas, em Salvador, além de visitar a Universidade Estadual da Bahia.

