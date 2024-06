Comercialização da safra 2023/24 de milho alcança 37,39% em MT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 12:56 Para compartilhar:

São Paulo, 11 – As vendas de milho da safra 2023/24 em Mato Grosso alcançaram 37,39% em maio, de acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Em relação a abril, houve avanço de 4,64 pontos porcentuais. De acordo com o instituto, o avanço foi pautado pela alta de 3,13% no preço, que ficou na média de R$ 37,92 por saca.

Já em relação à temporada 2024/25, a comercialização chegou a 3,23% do total da produção em maio, um avanço de 1,63 p.p. em relação a abril.

O Imea pondera que, apesar do incremento, as vendas estão lentas por causa do desinteresse dos produtores em travarem negócios, além da queda de 2,38% no preço médio negociado – em maio, a média foi de R$ 36,52 por saca.

O instituto ainda indicou que a comercialização do milho da safra 22/23 alcançou 97,39% do total da produção em maio, avanço mensal de 0,42 p.p. ante abril, que reflete o desinteresse nas negociações no mercado disponível.

Exportações

O Imea informou também que Mato Grosso exportou 330 mil toneladas de milho em maio, volume 39,86% maior ante igual período de 2023.

No acumulado da safra 2022/23, os embarque externos somaram 29,16 milhões de toneladas no período de julho de 2023 a maio de 2024, avanço de 11,78% em relação a igual período da safra 2021/22. “O aumento foi impulsionado, principalmente, pelo incremento da oferta de cereal disponível no Estado, devido ao aumento da produção em Mato Grosso.”

“Vale destacar que, apesar da ausência nas compras nos últimos dois meses (abril e maio), o a China importou 16,19 milhões de toneladas de milho, ou 55% do total das exportações mato-grossenses entre julho de 2023 e maio de 2024”, ressalta o instituto.

Além disso, faltando um mês para o fim do ciclo de exportação da safra 2022/23, o Imea projeta que 29,85 milhões de toneladas devem ser exportadas.