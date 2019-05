Comercial mostra versão live-action de ‘Caverna do Dragão’; assista

A montadora de carros Renault despertou a nostalgia dos fãs de Caverna do Dragão, dos anos 1980, ao mostrar uma versão live-action do desenho em um comercial divulgado na quinta-feira, 23.

Com qualidade de filme, a peça publicitária contém efeitos especiais e sugere um final para a animação. Nela, os personagens embarcam em uma aventura no mundo mágico com a ajuda do Mestre dos Magos, o que animou os telespectadores.

“Essa propaganda ficou melhor que o final de Game of Thrones”, afirmou um usuário do YouTube. “Vejam isso, Hollywood e Netflix”, disse outro. Assista: