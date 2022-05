Comercial e Noroeste são finalistas e garantem acesso ao Paulista A3 de 2023

Duas grandes cidades do interior de São Paulo estão em festa. O Comercial, de Ribeirão Preto, e o Noroeste, de Bauru, são os finalistas da Série A3 do Campeonato Paulista. Independente do título, os dois já puderam comemorar o acesso para a Série A2 em 2023.





As vagas foram confirmadas no sábado, quando foram realizados os jogos de volta da fase semifinal. Os dois finalistas se enfrentarão em jogos de ida e volta, que provavelmente serão disputados nos próximos dois finais de semana. Os dias e locais serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao longo da semana. O que já sabe é que o primeiro jogo será em Bauru e o segundo em Ribeirão Preto, porque o Comercial tem a melhor campanha.

Após sete anos, o Comercial volta à Série A2, de onde caiu em 2015. Diante de mais de oito mil torcedores, durante a tarde, o time empatou sem gols com o Votuporanguense no estádio Palma Travassos. O jogo de ida havia terminado em empate por 1 a 1, e a vaga ficou com o Comercial, dono da melhor campanha e da vantagem de jogar pela igualdade no placar agregado.

À noite, no estádio Alfredo de Castilho, o Noroeste fez 2 a 0 em cima do EC São Bernardo, com gols de Luis Thiago e Guilherme Teixeira, ambos no segundo tempo. O time de Bauru devolveu o placar a favor do adversário quando atuou na região do ABC, na semana passada. Por ter melhor campanha, o Noroeste entrou nas semifinais com a mesma vantagem do Comercial.

Confira os resultados de volta das semifinais:

Comercial 0 x 0 Votuporanguense (ida 1 x 1)

Noroeste 2 x 0 EC São Bernardo (ida 0 x 2)