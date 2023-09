Comercial de supermercado causa controvérsia na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 27 SET (ANSA) – Um comercial da rede de supermercados Esselunga dividiu opiniões na Itália, entre críticas pela defesa de um modelo de “família tradicional” e elogios considerando o conteúdo comovente, lado escolhido pela primeira-ministra, Giorgia Meloni.

A história é contada em um curta-metragem de dois minutos, e mostra a pequena Emma, uma menina filha de pais separados.

Ela compra um pêssego no supermercado para dar de presente ao pai em nome da mãe, que não sabe de nada, buscando reaproximá-los.

Apesar das críticas sobre o modelo familiar estereotipado, a primeira-ministra definiu o vídeo como “belo e tocante”, como escreveu nas redes sociais.

A presidente da Comissão Parlamentar para a Infância e a Adolescência, Michela Vittoria Brambilla, concordou: “O desconforto psicológico de crianças filhas de casais separados é muitas vezes desconsiderado. Esselunga liga o farol sobre isso: é ótimo que a atenção sobre o tema seja levantada por uma empresa que administra a primeira cadeia de mercados da Itália, radicada no centro e no norte do país, onde tradicionalmente os casamentos ‘seguram menos'”.

Outro conservador, o vice-premiê e ministro dos Transportes, além de líder do partido Liga, Matteo Salvini, disse: “Transformar uma propaganda em uma esplêndida mensagem de amor e família só merece sorrisos. Como alguém insulta e ri só porque não narra o modelo que gostariam?”.

A oposição, porém, não se colocou contra o vídeo. A secretária do Partido Democrático (PD), Elly Schlein, não se pronunciou: “Não querendo decepcioná-los, mas não assisti”.

O líder da sigla Ação criticou apenas a polêmica em si: “Hoje a roda da perda de tempo da política italiana parou nesse comercial. O que nos diz essa propaganda? Nada além do fato de que Esselunga sabe fazer seu trabalho. Somos um bando de descerebrados e merecemos a extinção”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias