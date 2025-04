Comer caldo de rã faz bem? Alimento faz parte da dieta de Cauã Reymond

Interpretando César, um modelo bonitão no remake da novela ‘Vale Tudo’, da Globo, o ator Cauã Reymond, de 44 anos, falou sobre sua rotina de cuidados para dar vida ao personagem. Durante participação no programa ‘Mais Você’, Reymond contou que tem seguido uma dieta personalizada e uma rotina intensa de exercícios físicos para manter a boa forma. Ele ainda revelou uma receita inusitada que faz parte de sua rotina: caldo de rã.

“Minha dieta é intensa, mas é leve. […] Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate. Eu fujo da farinha branca. Quando você tira o glúten, muitos atletas sentem melhora na performance esportiva. Isso aconteceu com o Djokovic, tenista”, detalhou o famoso.

A dieta de Cauã também é pensada para manter a imunidade em alta. Focado na saúde e na prevenção de doenças, o ator segue um protocolo específico. “Comecei a tomar um caldinho de rã… E, quando minha imunidade está baixa, eu tomo o caldo de rã duas vezes e o suco verde duas vezes. Na maioria das vezes, é uma só, à noite, mas, quando é uma situação em que viajei muito, gravei até tarde e tenho trabalho de manhã, dou uma reforçada”, explicou.

“Hoje em dia, levo minha marmita para o trabalho e, se eu for passar o dia fora, levo minha comidinha. Tento comer menos, de 3 em 3 horas”, finaliza.

Comer caldo de rã faz bem?

Será que comer caldo de rã, alimento que faz parte da dieta do ator Cauã Reymond, faz bem? Procurado por IstoÉ Gente, Guilherme Lopes, nutricionista do grupo Mantevida, afirma que alimentação e imunidade caminham juntas. Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para o corpo manter as defesas em dia e reagir melhor a infecções e inflamações.

Segundo o profissional, comer carne de rã não é a melhor nem a única forma de garantir uma vida saudável. “Ela pode ser usada como estratégia por quem aprecia, já que é uma proteína magra, mas não é essencial para manter a imunidade ou ter uma alimentação completa”, destaca.

“No fim das contas, o básico funciona: alimentação variada, comida de verdade, sono de qualidade, hidratação, atividade física regular e controle do estresse já fazem uma enorme diferença para manter o corpo forte e saudável”, completa Guilherme Lopes.