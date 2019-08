Comentarista vê Flamengo com mesmo peso do Milan: ‘É tão importante’

Rio – Durante uma mesa redonda entre os integrantes do programa “Fox Sports Rádio”, o comentarista da emissora, Paulo Lima, deu uma declaração contundente. O assunto abordado era em relação a Mario Balotelli, que segundo informações da própria emissora, tem proposta do Flamengo, da Fiorentina e do Napoli. Ao dizer enaltecer a grandeza do Rubro-negro, o comentarista comparou o clube com um gigante europeu.

“Acho que o futebol europeu tem um atrativo grande, mas a camisa do Flamengo pesa mais que a desses clubes. Vestir a camisa do Flamengo tem a mesma importância de vestir a camisa do Milan”, opinou.

Ex-jogador a seleção italiana, Mario Balotelli defendeu grandes clubes do futebol italiano como o Milan e a Inter de Milão. Na última temporada, ele atuou pelo Olympique de Marselle, da França.