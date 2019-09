Comentarista vê convocação de Gabigol como prejudicial para Flamengo manter o jogador

Rio – A convocação de Gabigol fará com que o jogador desfalque o Flamengo no Brasileiro, porém, na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Jorge Nicola, isso não será o maior prejuízo que o clube carioca terá com a presença do jogador na lista de Tite.

Na opinião dele, será mais complicado para o Flamengo contratar em definitivo o artilheiro do Brasileirão, porque com a vitrine da seleção brasileira, a equipe carioca pode enfrentar concorrência pesada do futebol do exterior.

O atacante tem os seus direitos ligados à Inter de Milão, mas o Flamengo já iniciou as conversas para adquirir o atacante em definitivo. O empréstimo de Gabigol com o clube carioca vai até o começo de 2020.