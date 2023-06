Comentarista solta palavrão no fim de transmissão de Santos x Blooming, pela Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 8:19 Compartilhe

O empate sem gols entre Santos e Blooming reservou suas emoções para os minutos finais, com direito a pênalti perdido nos acréscimos por Lucas Lima. Após o encerramento da transmissão do duelo na ESPN, o comentarista Zé Elias, ex-jogador do Corinthians, teve um áudio vazado que repercutiu nas redes sociais.

Após o narrador Luiz Carlos Largo se despedir dos telespectadores, foi possível ouvir Zé Elias soltar um palavrão: “P… que pariu”. Rapidamente o vídeo com o áudio vazado apareceu nas redes sociais.

Não é possível identificar o motivo pelo qual Zé Elias falou o palavrão. Alguns internautas torcedores do Santos afirmaram que se sentiram representados pelo comentarista diante do péssimo futebol apresentado pela equipe alvinegra em sua despedida da Sul-Americana.

O Santos foi eliminado precocemente do torneio continental e encerrou sua participação sem vencer uma partida sequer como mandante nesta edição. O time da Baixada, que vive crise, perdeu para o Newell’s Old Boys (2 a 1) e empatou sem gols com o Audax Italiano e o Blooming.

A única vitória do Santos na Sul-Americana foi justamente contra o adversário desta noite. Em Santa Cruz de la Sierra, o time então comandado por Odair Hellmann conseguiu arrancar uma vitória no apagar das luzes pelo placar mínimo.

