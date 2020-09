Comentarista registra nervosismo de Everaldo Marques em narração da F1 Narrador foi escalado para o GP de Toscana, no domingo, e narrou pela primeira vez em TV aberta pela Globo

O comentarista Luciano Burti compartilhou um vídeo nas redes sociais com o nervosismo de Everaldo Marques durante as transmissões do treino e corrida da Fórmula 1. O narrador, que transmitiu os treinos do GP da Espanha, teve a oportunidade de narrar pela primeira vez na TV aberta após ser escalado para o GP da Toscana, na Itália, no último domingo.

Burti registrou o nervosismo de Everaldo Marques nas duas transmissões e fez um “comparativo”. No vídeo, o comentarista flagrou o narrador balançando as pernas e brincou com o nervosismo, além de elogiar a transmissão na “corrida maluca” de Toscana. Em tom de brincadeira, Evê respondeu o companheiro o chamando de “traíra”.

Esse é o nosso @everaldomarques super calmo, sem nenhum nervosismo ou qualquer tensão, na duas estreias q participei c/ ele na #F1 A primeira nas transmissões dos treinos do GP Espanha e hj na corrida do GP Toscana. Valeu parceiro, parabéns pela narração nessa corrida maluca! pic.twitter.com/EjT81Gogts — Luciano Burti (@LucianoBurti) September 13, 2020

