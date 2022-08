Comentarista não poupa criticas a Everton Cebolinha: ‘Um desastre’

admin3 21/08/2022 - 20:41 Compartilhe

O Flamengo ficou só no empate em 1 a 1 com o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque. Quem teve atuação a baixo da média mais uma vez foi o atacante Everton Cebolinha. Apagado, o jogador pouco ofereceu perigo ao Alviverde e foi detonado pelo jornalista Renato Maurício Prado.

– Achei o Cebolinha um desastre, muito ruim, não está jogando nada. E não dá para dizer que está sem ritmo, porque está jogando todas com esse time B, e em nenhum momento ele foi aquele Cebolinha, nem sombra do jogador do Grêmio. Não entendi por que demorou tanto para sair, tinha que ter sido o primeiro – criticou RMP.

– Foi a contratação mais cara do Flamengo na janela, um jogador caro que por enquanto não está dando retorno nenhum. O Cebolinha até agora é muito decepcionante, não é pouco, não. Ele precisa melhorar e muito, não acertou bulhufas – completou o jornalista em live do ‘UOL’.

Para comprar Cebolinha junto ao Benfica, o Flamengo pagou mais de 70 milhões de reais. No entanto, o atacante ainda não tem correspondido em campo. Nos 10 jogos que fez até aqui pelo Rubro-Negro o atleta ainda não balançou as redes e somou apenas uma assistência.

