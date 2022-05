Comentarista francês chama Neymar de ‘bobo e ridículo’ e detona: ‘Tem 45 anos fisiologicamente’ Ex-jogador e treinador francês Rolland Courbis fez duras críticas ao craque brasileiro

O ex-jogador e treinador francês Rolland Courbis detonou Neymar, do Paris Saint-Germain. Durante o programa ‘After Foot RMC’, da Rádio RMC, o comentarista fez duras críticas sobre a forma física e desempenho do craque brasileiro na temporada 2021/22.





No programa, Rolland Courbis revelou que riu após descobrir que Neymar, que completou 30 anos neste ano, é mais novo que Messi, que tem 34. O ex-jogador e treinador francês também criticou o baixo desempenho e as seguidas lesões do brasileiro.

– Já faz quatro anos que Neymar está sendo testado. Nós não nos importamos com seus últimos dois bons meses. Ouvi que Neymar é mais novo que Messi e isso me fez rir. Ele tem 45 anos fisiologicamente. Dizer que Neymar é mais jovem que Messi é uma piada – disparou.

O comentarista francês também traçou uma comparação entre o desempenho de Messi em sua primeira temporada no PSG com Neymar. Rolland Courbis ainda detonou o comportamento do brasileiro e o chamou de “bobo e ridículo”.

– Messi acertou a trave 13 vezes e fez os passes mais interessantes para Mbappé em sua temporada de adaptação. Neymar não perde o avião depois do carnaval. Visto de fora e de dentro, Neymar é bobo e ridículo. Se tivesse um comportamento exemplar e não jogasse pôquer até 4 horas da manhã, talvez pudesse ser melhor que Messi – finalizou.

