Comentarista diz que só título da Libertadores pode complicar Flamengo no Brasileirão

São Paulo – Cada vez mais isolado na liderança, o Flamengo é o grande favorito para a conquista do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, durante o programa “Globo Esporte SP”, o comentarista Caio Ribeiro analisou as chances do Rubro-Negro na competição. Para ele, apenas um possível relaxamento, caso o time consiga conquistar a Libertadores, pode tirar o título das mãos da equipe carioca.

“Eu acho que ninguém está jogando bola como o Flamengo. O Flamengo é o grande favorito. Ainda tem muito campeonato pela frente. Sabe o que eu acho que pode mudar um pouco este panorama? Se o Flamengo passar pelo Grêmio e levar a Libertadores. Pode dar uma relaxada, focar no Mundial, e aí é a oportunidade de alguém encostar, porque, focado, ninguém bate o Flamengo”, apontou Caio.



Caio Ribeiro – Reprodução/SporTV

“Então, se você fosse palmeirense, santista, corintiano, torceria para o Flamengo ganhar a Libertadores?”, indagou o apresentador Felipe Andreoli.

“Eu torceria para ganhar a Libertadores”, respondeu o ex-jogador.

Com o triunfo em cima do Atlético-MG na última quarta-feira, O Flamengo chegou a 55 pontos no Brasileirão, com oito de vantagem em relação a Santos e Palmeiras, empatados com 47.