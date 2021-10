Comentarista da ESPN diz que entende quem não quer tomar vacina e gera repercussão na web Paulo Antunes comentava situação de atletas que se recusaram a receber imunizante e agora estão com problemas nas ligas norte-americanas

O comentarista Paulo Antunes viralizou na última sexta-feira após comentar a situação de atletas das ligas norte-americanas que não estão se vacinando contra o Covid-19 e, por isso, foram afastados das disputas, como o armador Kyrie Irving. No programa ESPN League, o jornalista do grupo Disney afirmou que entende a vontade destes jogadores pela velocidade do desenvolvimento do imunizante.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Eu respeito. Se ele não quiser tomar a vacina, ele não toma. Eu acho que as pessoas precisam colocar no corpo delas o que elas acham que é certo. Se é uma vacina que vai funcionar ou não, depende, a vacina faz mal? A gente não sabe, porque geralmente demoram muitos e muitos anos de testes para aprovar uma vacina, e foi um negócio muito rápido aqui. Então eu consigo entender esse pensamento – disse o comentarista.

E MAIS:

Depois da fala, Paulo Antunes e até seus companheiros de bancada foram criticados nas redes sociais. Alguns internautas reclamaram do posicionamento do comentarista e ressaltaram os números da pandemia do Covid-19 no Brasil.

+ Gabigol filmado no banho? Veja mais notícias do Fora de Campo!



– Gosto muito do Paulo Antunes, ele é de longe o melhor comentarista de esportes americanos da ESPN, entende muito de NFL e basquete. Mas falar isso aqui é decepcionante, com tudo o que passamos é uma vergonha após mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil – escreveu um fã do comentarista.

– Ninguém interromper a fala dele me incomoda demais… – indagou outro internauta.

– Totalmente absurdo. Espero que a ESPN se posicione – escreveu outro internauta.

– Eu até entenderia esse pensamento dele, mas só se fosse o caso de pessoas passando mal, ou morrendo após terem recebido a vacina, mas literalmente milhões de pessoas tomaram a vacina, algumas tiveram reações leves, nem sequer centenas de pessoas tiveram problemas graves – disse uma pessoa nos comentários.

No Twitter, alguns internautas também saíram em defesa do comentaristas.

– Primeira vez que vejo alguém ser criticado por respeitar a opinião do outro. Realmente o mundo está ao avesso – disse um internauta.

– Não vi absolutamente nada de mais na fala, sinceramente – escreveu outro.

– Vocês podem não concordar com a fala dele, mas entendam, o Paulo Antunes não é antivacina, pois ele tomou a Janssen, e ainda está esperando a dose de reforço que pode ser liberada nos EUA – comentou um outro internauta.







Por meio da sua conta no Twitter, Paulo Antunes se pronunciou após a repercussão da sua declaração. O comentarista disse que tomou a vacina e que acredita na ciência.

– Boa noite a todos! O Paulo Antunes é vacinado. Muito obrigado pela preocupação, mas estou bem. Acredito na ciência. Podem dormir em paz. Ele também é a favor do investimento na educação – escreveu Paulo Antunes.

Veja abaixo o vídeo de Paulo Antunes e os comentários originais.

Gosto MUITO do Paulo Antunes, ele é de longe o melhor comentarista de esportes americanos da ESPN, entende muito de NFL e basquete Mas falar isso aqui é decepcionante, com tudo o que passamos é uma vergonha após mais de 600 mil mortes por Covid no Brasilpic.twitter.com/mJJQ9bRRH8 — Kobe Brasil (@BrasilKobe) October 15, 2021

Ninguém interromper a fala dele me incomoda demais… — PELICANS SQUAD (@PELICANSSQUAD) October 15, 2021

Totalmente absurdo. Espero que a ESPN se posicione. — Duarte77 (@sduartes2004) October 16, 2021

E MAIS:

Saiba mais