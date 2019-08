Comentarista brinca com saída da ESPN: ‘Não se pode nem ser demitido discretamente’

Rio – O comentarista Rafael Oliveira se manifestou pela primeira vez após sua demissão da ESPN. Em uma postagem feita na madrugada desta quinta-feira, o jornalista se disse surpreso com a debandada na emissora e falou sobre a repercussão das saídas.

“O maluco dia em que virei primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter. O assunto mais comentado do Brasil (mas como assim?!). A história chega a ser engraçada, pois começou com a minha brilhante ideia de não contar para ninguém da família para evitar perturbar ou desestabilizar o pessoal. “Conto de noite, na volta do trabalho”, pensei, já que estava encarando com tranquilidade. Uma hora depois, começa um bombardeio de mensagens e ligações. E eu nem sabia de onde surgiam, pois eu ainda nem havia falado com ninguém fora da redação. De repente, todo mundo já me mandava prints e links. Assim foi a minha frustrada tentativa de adiar a notícia por algumas horas… já não se pode nem ser demitido discretamente!”, escreveu o comentarista.

Rafael também aproveitou a oportunidade para agradecer todo o carinho que vem recebendo pelas redes sociais.

“Agora falando sério… Muito obrigado a todos pelas centenas (talvez milhares) de mensagens que recebi durante todo o dia. Ainda não consegui ler nem metade e confesso que o tamanho da repercussão me surpreendeu demais. Ao mesmo tempo, num dia que deveria ser triste, eu saio feliz por ter meu trabalho reconhecido por tanta gente. De verdade! Seguimos por aqui (bem mais no twitter que aqui no instagram, como todos sabemos) e quem sabe, em breve, pinte alguma notícia boa para compartilhar. Grande abraço e muito obrigado!”, completou.





Além de Rafael, também foram desligados outros nomes de peso da emissora, como Juca Kfouri, Eduardo Tironi, Arnaldo Ribeiro e João Palomino.