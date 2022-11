Comentarista analisa convocação de Daniel Alves: ‘Cota pessoal de Tite’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/11/2022 - 23:55 Compartilhe

A grande polêmica da convocação de Tite para a Seleção Brasileira foi a presença de Daniel Alves na lista. Durante o ‘ESPN FC’, o comentarista Osvaldo Pascoal também criticou a ida do lateral de 39 anos ao Qatar.

+ ‘Seleção de Influencers’: convocados de Tite somam 373 milhões de seguidores em rede social



– Toda convocação de Seleção Brasileira tem a cota do treinador, ‘esse aqui eu vou chamar porque eu quero chamar, eu quero, eu preciso dele’. É a cota pessoal do Tite, muito embora ele tenha dito que não – disse Pascoal.

+ Neto critica ausência de Gabigol na convocação e detona Tite: ‘Maior vergonha’



– Vamos supor, o bicho pegando no final do jogo, o couro comendo, e entra Daniel Alves. Você fica com um zagueiro de 38 anos (Thiago Silva) e um lateral de 39. Esse lado da defesa está comprometido – completou o jornalista.

+ “Seleção terrível” e “Dream team”: imprensa internacional repercute convocação de Tite



Daniel Alves hoje atua no Pumas, do México, mas não entra em campo desde setembro. Danilo foi o outro jogador da posição convocado por Tite. Maior campeão da história do futebol, o atleta jogou por grandes clubes, como Barcelona, Juventus e PSG.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias