Comentário em audiolivro de ‘A Divina Comédia’ viraliza na web por ‘sinceridade’

27/04/2024 - 16:16

Uma produtora de conteúdo viralizou no X, antigo Twitter, após compartilhar um trecho de um audiolivro de A Divina Comédia em que o narrador comenta: “Meu Deus, que texto chato”. Esse momento sincero chamou a atenção e gerou várias reações entre os seguidores.

Uma usuária comentou com bom humor: ” ele falou com tanta sinceridade”, destacando como a espontaneidade do narrador foi um ponto alto para ela.

Outra seguidora fez uma observação irônica: “Eu comentei com minha amiga que deve ser tão chato que ninguém revisou todo, aí postou assim. Agora vendo do que se trata, eu já li, mas fazem anos, não sei se hoje conseguiria”, refletindo sobre como até mesmo clássicos podem ser vistos como desafiadores ou menos interessantes com o tempo.

A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, é uma obra-prima da literatura que explora a jornada da alma humana através do Inferno, Purgatório e Paraíso, buscando a redenção e o entendimento divino. A obra é celebrada por sua complexidade teológica e profundidade poética, tornando-a um marco incontestável na história da literatura.