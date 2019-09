Comendador Soares vai ganhar escola nova até o próximo ano

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai construir uma escola nova no bairro Comendador Soares. O anúncio foi feito no sábado, dia 31, pelo prefeito Roger Lisboa, durante visita ao bairro. A unidade vai atender cerca de 600 estudantes da educação infantil ao 5º ano e será construída em um terreno com aproximadamente 3 mil metros quadrados.

O prédio contará com dez salas de aula, sendo duas delas para o ensino infantil, midiateca, biblioteca, sala de vídeo, refeitório amplo e área de lazer. Haverá também uma quadra poliesportiva que será utilizada tanto pelos alunos quanto pelos moradores da região.

“A Educação é nossa prioridade. Estamos realizando um programa de recuperação de várias escolas da nossa rede e ainda construindo novas, de acordo com nossa viabilidade financeira que é limitada por causa da crise que o país atravessa. Não é um processo fácil. Mas estamos caminhando para fazer de nossa rede um ambiente digno para nossos profissionais de educação e para nossas crianças”, afirmou o prefeito.

Ele explicou que o projeto da nova escola vai atender à reivindicação dos moradores de Comendador Soares, que queriam uma área de lazer no local. “O projeto prevê uma quadra de esportes e uma área de convivência, e vamos criar um espaço com academia da terceira idade e playground para as crianças. A quadra terá um acesso separado da escola. Quando não houver aula, a população poderá usar o espaço”, explicou o prefeito.

Um dos moradores mais antigos de Comendador Soares, Antônio Pinto, 72 anos, disse que a nova escola será de grande importância para o bairro. “Muitos aqui estudam longe de casa. Com a nova escola as crianças vão estar mais perto e em um espaço novo e moderno”, disse o aposentado, que comemorou o anúncio da construção da academia da terceira idade. “Faço caminhada diariamente, certamente vou querer usar a academia para me exercitar”.

Segundo a secretária municipal de Infraestrutura, Cleide Moreira, o primeiro passo para o início das obras é a conclusão do levantamento topográfico do terreno. O serviço começa a ser feito esta semana. A previsão é que a construção da escola e da área de lazer dure cerca de um ano.