‘Comemorar as mortes?’, dispara Ingrid Guimarães sobre evento de Bolsonaro

Por meio de seu perfil no Twitter, Ingrid Guimarães mostrou toda a sua revolta e indignação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que no domingo (23) promoveu um evento com motociclistas no Rio de Janeiro, gerando muita aglomeração e todos sem usar a máscara de proteção contra o novo coronavírus.

“Aqui no Leblon fechando a praia. As duas vias com Bolsonaro de moto para comemorar o que, gente? O luto? As mortes?”, questionou a artista no microblog.

Já em outros posts, Guimarães disparou: “Todos SEM mascara! Meu Deus, até quando vamos achar isso normal? Pq o presidente nao gasta o Domingo dele visitando hospitais e prestando apoio as famílias de luto que perderam seus familiares? Seria mais digno não?”.

Veja os posts de Ingrid Guimarães:

Aqui no Leblon, fechando a praia , as duas vias com Bolsonaro de moto pra comemorar o que gente?? O luto? As mortes? — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) May 23, 2021

Todos SEM mascara! Meu deus ate quando vamos achar isso normal? — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) May 23, 2021

Pq o presidente nao gasta o Domingo dele visitando hospitais e prestando apoio as famílias de luto que perderam seus familiares? Seria mais digno não? — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) May 23, 2021

Veja também