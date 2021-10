Comemorando título estadual, jogadoras do Avaí Kindermann homenageiam ‘patrono’ Jogadoras do clube catarinense fizeram questão de citar Salézio Kindermann, fundador do clube, que faleceu em maio deste ano

No último fim de semana, o Avaí Kindermann venceu o Criciúma por 4 a 0 e sagrou-se campeão do Catarinense Feminino mais uma vez. Este foi o segundo título com a parceria entre o clube Azzurra e a equipe de Caçador, firmada em 2019.

As Leoas Caçadoras encerraram o campeonato de forma invicta. Foram 17 gols marcados e nenhum sofrido. Não à toa, depois de confirmada a conquista estadual, as meio-campistas Patrícia e Tefinha comemoraram o feito sem deixar de fazerem uma citação ao fundador e ex-presidente do clube, Salézio Kindermann, que faleceu em maio deste ano após ser diagnosticado com Covid-19.

– Estamos muito contentes! Graças a Deus podemos levantar essa taça pelo clube mais uma vez. Queremos sempre mostrar para torcida que esse é nosso objetivo aqui e faremos sempre o nosso melhor para seguirmos nesse caminho – comentou Tefinha.

– Felicidade imensa! Meu primeiro título desde que cheguei aqui. Nós merecíamos. Infelizmente, não tivemos nosso querido Sr. Salezio aqui para presenciar isso mais uma vez, mas tenho certeza que ele está comemorando junto com a gente – declarou Patrícia.

O próximo desafio da equipe catarinense é a Copa Libertadores que se inicia no dia 3 de novembro e acontecerá com a divisão de sedes entre Paraguai e Uruguai. O primeiro adversário do Avaí Kindermann será o Yaracuyanos, da Venezuela, em chave que conta também com Santiago Morning-CHI e Cerro Porteño-PAR.

