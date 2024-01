Comediante que apresentaria quadro no BBB24 é dispensada antes do início do reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/01/2024 - 3:33 Para compartilhar:

Valentina Bandeira foi cortada do quadro de apresentadoras do BBB24 antes mesmo de o reality começar. A comediante apresentaria o Bate-papo com o Eliminado ao lado de Thais Fersoza, mas agora a esposa de Michel Teló comandará a atração sozinha.

Isso porque, em dezembro, Valentina quebrou o sigilo e revelou o projeto a seus inscritos do Youtube. Conhecido por repudiar informações vazadas, Boninho, diretor do reality, pode estar por trás da demissão precoce da influencer.

No Instagram, o perfil oficial do BBB24 anunciou nesta quinta-feira, 4, as quatro apresentadoras de diferentes atrações derivadas do reality.

“Thais Fersoza estreia na cobertura do #BatePapoBBB, com exibição toda terça-feira no Globoplay e Gshow, após a Eliminação. Às quartas, a veterana Ana Clara segue com o ‘BBB – A Eliminação’ no Multishow! 🤩 Mari Gonzalez e Micheli Machado mostrarão a opinião do público nas ruas durante os flashes BBB!”, dizia o comunicado.

Além do Bate-papo com o Eliminado, Valentina faria parte de um “mesacast” diário — uma nova atração que contará com um rodízio de apresentadores falando sobre o cotidiano do reality — que irá ao ar pelo Multishow, Gshow e Globoplay antes do início de cada episódio.

No Instagram, ela compartilhou um vídeo debochando da situação. “Gente, estou aqui no confinamento, está muito apertado aqui. Eles estão sem verba, colocaram três pessoas no mesmo quarto. Estou eu, Chico [Moedas] e Simaria, ela não para de falar”, brincou, referindo-se aos supostos nomes confirmados para o grupo Camarote do programa.

