Comediante Pete Davidson é internado para tratar saúde mental

Pete Davidson, comediante conhecido por fazer parte do elenco do Saturday Night Live, foi internado em uma clínica de reabilitação por causa de problemas com saúde mental na quarta-feira, 28, de acordo com o site TMZ. Uma fonte da publicação afirmou que ele “deve sair da clínica em breve”.

Em 2018, o ex-namorado de Kim Kardashian e Ariana Grande, segundo a revista People, revelou ter sido diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe.

Para a revista Variety, ele falou sobre seus problemas de saúde mental e com substâncias químicas, revelando que desde criança entrava e saía de instituições de saúde mental.

