Comediante é cogitada para apresentar Festival de Sanremo

Ao que tudo indica, a atriz italiana Katia Follesa deve acompanhar Carlo Conti na apresentação de uma das noites da 75ª edição do Festival de Sanremo, um dos mais importantes eventos musicais do mundo, que acontecerá entre 11 e 15 de fevereiro na Itália.

Aos 48 anos, Follese iniciou na atuação nos anos 2000, fazendo dupla com Valeria Graci na comédia “Katia e Valeria”, sucesso no país na TV, no cinema e nos palcos. A artista também apresentou diversos programas, como “Junior Bake Off Italia”, “D’amore e d’accordo” e “Cake Star”.

Em 2021, colocou seu talento a prova com “Lol- Chi ride è fuori”, exibido pelo Prime Video. O reality show reuniu 10 comediantes em um jogo, que, por pouco, Follese não venceu.

A sua possível presença no próximo Festival de Sanremo confirmaria a vontade de Conti – um dos maiores apresentadores italianos – de apostar também na comédia inteligente. Mas ainda falta o anúncio oficial.

Um outro possível nome para acompanhá-lo seria o da atriz Serena Rossi, um dos rostos mais queridos da ficção italiana na atualidade. A comediante Geppi Cucciari e o cantor Mahmood também foram citados como opções, segundo o site Dagospia.

