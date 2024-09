Comediante cega denuncia assédio em palco de show em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 12:12 Para compartilhar:

A comediante Tatá Mendonça usou as redes sociais na quinta-feira, 19, para denunciar uma situação de importunação sexual que viveu no palco em São Paulo. Conhecida como “Cega na Comédia”, ela é vista, em vídeo que circula pelas redes sociais, sendo apalpada pelo colega Cadu Moura, que trabalhava para a humorista como editor. Nas imagens, ele coloca a mão em suas costas e desce para as nádegas.

“Na hora, realmente fiquei chocada. É surreal, eu não estou acostumada, de nenhuma forma, a ser exposta desse jeito. Eu não tenho estômago para falar, fico muito feliz que tenha o vídeo. Surtei porque achei que não ia ter vídeo, aí é difícil, porque eu não ia querer me expor. É difícil, mas, meninas, vamos começar a expor. Eles são nojentos, eles têm que passar vergonha”, denunciou Tatá.

Ela também desabafou: “Não sei nem por onde começar. Para variar, assédio… Sofri um assédio no palco. Ele era meu editor, supostamente. O dinheiro que eu pagava para você, eu tirava, muitas vezes, da minha boca, porque eu sabia onde eu tinha potencial para chegar”.

A humorista ainda contou que nunca tinha vivenciado uma situação de assédio físico, além de falar sobre o posicionamento de Cadu no meio artístico. “Essa pessoa, supostamente, tem muito apoio na cena. Eu, não. Eu sou cega, não tinha um real quando comecei. Tenho filho para sustentar. Você, não. Você foi abraçado pela cena. Enxergando… E você é um b*sta que conseguiu fazer isso”, disse.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que o caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência e é investigado pelo 92º Distrito Policial do Parque Santo Antônio.

O site IstoÉ Gente não conseguiu contato com Cadu Moura. A reportagem ainda entrou em contato com Tatá, que não respondeu até a última atualização. O espaço segue aberto para ambos.