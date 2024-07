Comediante alemão punido por piadas sobre atentado a Trump

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 17/07/2024 - 13:31 Para compartilhar:

Emissora estatal RBB dispensa Sebastian Hotz, conhecido como "El Hotzo", após radialista comparar atentado com ônibus perdido "por pouco" e comentar na rede X: "Acho fantástico quando fascistas morrem."A emissora alemã RBB desligou-se de um de seus apresentadores devido a seus comentários satíricos na rede social X sobre a tentativa de assassinato contra o ex-presidente americano Donald Trump.

Numa postagem publicada no fim de semana, Sebastian Hotz lamentava que o perpetrador tivesse errado o tiro, fazendo paralelo com um último ônibus ("infelizmente perdido por pouco"). Em outra, afirmava: "Acho absolutamente fantástico quando fascistas morrem". Nesse ínterim, as duas postagens polêmicas foram apagadas do X.

Permanece uma outra, porém, em que "El Hotzo" – como o autor é conhecido nos meios humorísticos – afirma que "absolutamente ninguém obriga alguém a ter compaixão com um fascista, se pode simplesmente deixar que seja, sem a menor consequência".

Segundo a diretora de programação da RBB, Katrin Günther, as declarações não são compatíveis com os valores defendidos pela RBB, "por isso estamos encerrando desde já a colaboração, até segunda ordem, e informamos o autor nesse sentido", anunciou nesta terça-feira (17/07). A Rundfunk Berlin-Brandenburg pertence à rede da emissora estatal alemã ARD.

Musk se manifesta

As mensagens do radialista de 28 anos repercutiram até os Estados Unidos, sobretudo entre os apoiadores de Trump. O próprio Elon Musk, dono da X, interveio na polêmica, exigindo uma tomada de posição de Berlim: "Alguém que deseja a morte ao principal candidato presidencial dos EUA e a mim é pago para isso pelo governo alemão?"

Com um link para a conta do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, no X, o multibilionário, notório por seu apoio à ultradireita internacional, pergunta, em alemão: "Was ist das?" (O que é isso?).

"El Hotzo" é bem conhecido na Alemanha por suas sátiras políticas e críticas sociais, e especialmente bem-sucedido nas redes sociais. Em 2023, além de receber o prêmio bávaro de humorismo Bayerischer Kabarettpreis, publicou seu romance de estreia, Mindset, que trata de homens arrogantes no mundo das finanças, entre outros temas. Sua editora, Kiepenheuer & Witsch, já declarou que continuará trabalhar com ele, apesar da atual polêmica.

Há dois anos Sebastian Hotz apresentava na RBB o programa Theoretisch cool, além de trabalhar como freelancer para um magazine de TV da ZDF. Ao jornal Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) essa emissora de direito público afirmou não ter qualquer ligação com as contas do autor nas redes sociais, e que no momento não mantém qualquer colaboração com ele.

av (KNA,DPA, ots)