Comédia sobre superação vence prêmio em festival italiano

SÃO PAULO, 12 DEZ (ANSA) – A comédia italiana “Um Mundo à Parte”, de Riccardo Milani, foi a grande vencedora do Prêmio Pirelli, entregue à produção mais assistida pelo público durante o Festival de Cinema Italiano no Brasil.

O anúncio foi realizado durante o encerramento do Festival de Cinema, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira (11), após uma mês de intensa programação.

A premiação honrou o filme mais assistido no streaming desde 7 de novembro, data do início da mostra, cuja 19ª edição disponibilizou 29 produções do “Belpaese”, com uma seleção de 17 filmes contemporâneos e uma retrospectiva com 14 clássicos para homenagear o “humor do cinema italiano”.

Além disso, “coroou a multiplicidade e o talento do cinema italiano, reforçando o compromisso do festival em promover obras que combinam o primor artístico e a relevância cultural”.

O longa do marido da atriz e cineasta Paola Cortellesi já havia se destacado como a maior bilheteria da Itália em 2024, com mais de 1 milhão de espectadores, e trata de superação em meio a novos desafios.

“Um Mundo à Parte” conta a história de Michele Cortese, um professor do ensino fundamental que, após 40 anos ensinando na caótica Roma, encontra a oportunidade de uma nova vida. Ele consegue uma transferência para o Instituto Cesidio Gentile, conhecido como Jurico: uma escola com uma única turma mista de crianças entre 07 e 10 anos.

Com a ajuda da vice-diretora Agnese e das crianças, Cortese supera suas dificuldades com o ambiente rural e se integra à comunidade.

Além do filme de Milani, outras três produções se destacaram entre os espectadores e também disputaram o prêmio. São elas: “Mia”, que trata sobre amadurecimento e os desafios da juventude; “Romeu é Julieta”, releitura moderna do clássico de William Shakespeare, com uma abordagem ousada; e “Mais um verão em família”, que retrata as complexas dinâmicas familiares em um cenário pitoresco no interior da Itália.

A Pirelli, apoiadora do festival há décadas, é a patrocinadora master do evento pelo quarto ano consecutivo. (ANSA).