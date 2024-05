Comédia romântica turca se torna sucesso inesperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 8:06 Para compartilhar:

A série romântica Próximo! é o novo sucesso inesperado da Netflix. A produção turca estreou sem muito alarde na plataforma e logo subiu ao top 10 das mais vistas. Globalmente, já soma 5,1 milhões de visualizações.

Na trama, Leyla (Serenay Sarikaya) é uma advogada renomada que passa por um momento doloroso, depois de seu primeiro caso de amor chegar ao fim por causa de uma traição. Os amigos fazem de tudo para animá-la, e ela logo decide que é hora de aprender a ser solteira novamente.

A partir disso, a advogada embarca em aventuras românticas, tentando entender como funciona o mundo dos amores líquidos. O que Leyla não esperava era que rapidamente estivesse dividida entre três galãs: Feyyaz (Boran Kuzum), um chefe de cozinha; Ömer (Metin Akdülger), seu ex; e Cem (Hakan Kurtas), marido de uma cliente. Paralelamente, sua vida profissional é sacudida quando ela se torna responsável pelo “divórcio do século” de uma figura famosa em seu país. Do outro lado, está justamente Cem, um narcisista que já se divorciou de várias mulheres.

Com oito episódios, Próximo! é uma boa pedida para os fãs de novela e de comédias românticas em geral.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.