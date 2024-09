Começaremos a operar parte do Rodoanel Norte a partir de setembro de 2025, diz Tarcísio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 10:04 Para compartilhar:

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a operação de parte do Rodoanel Norte terá início em setembro de 2025. As declarações ocorreram durante o painel “Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados”, em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24.

“Nós fizemos a concessão do Rodoanel Norte. Era um clamor, já foi concedido, já está em obra”, disse. “Ano que vem a gente vai começar a operar o Rodoanel, porque ano que vem a gente consegue concluir a ligação Dutra-Fernão.”

Tarcísio prosseguiu: “Vai ficar faltando a Fernão-Bandeirantes, mas a primeira ligação a gente já começa a operar. A gente vai ter condição de fazer isso a partir já de setembro do ano que vem.”

Na ocasião, Tarcísio também mencionou a concessão do Lote Litoral Paulista, a privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) e a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

“Nós vamos continuar fazendo concessões”, disse o governador. Segundo ele, a agenda de concessões será como na primeira fase da gestão.

Na ocasião, Tarcísio afirmou que o governo estadual pode reduzir cargos e pessoal e que há órgãos públicos “que não têm mais razão de existir”.

“Temos agora poucas oportunidades para fazer privatizações porque boa parte das empresas que remanescem são candidatas à extinção. Não são empresas privatizáveis”, declarou o governador. E continuou: “Mas nós vamos continuar nessa programação.”