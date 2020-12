Começa versão presencial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Começa hoje (7) em Brasília a edição presencial Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento ocorre anualmente e é organizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em parceria com outras instituições públicas, tanto da esfera federal quanto de governos estaduais e prefeituras.

Até o ano passado a semana ocorria no mês de outubro, na segunda quinzena. Neste ano, contudo, o cronograma foi alterado em razão da pandemia do novo coronavírus. A semana vai até o dia 13, próximo domingo.

Em outubro foram realizadas atividades, mas de modo virtual, com o que foi batizado de “Mês da Ciência e Tecnologia”. As palestras e os debates podem ser acessados no canal do YouTube do MCTI.

O tema desta edição será Inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Este conjunto de tecnologias vem trazendo mudanças em diversos campos, da economia à política, passando por saúde e educação. A Agência Brasil publicou especial sobre as transformações promovidas por essas inovações.

Como em edições anteriores, foi montada uma estrutura no Parque da Cidade, em Brasília, onde foram instalados estandes de diferentes órgãos públicos com atuação na produção de conhecimento científico e tecnológico.

A estrutura ficará aberta ao público de 10h às 20h. Em razão da pandemia, foram adotados protocolos, como medição de temperatura, disponibilização de álcool em gel para higienização e obrigatoriedade de uso de máscaras faciais.

