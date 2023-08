Começa venda de ingressos para show de Andrea Bocelli em BH

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2023 - 14:50 Compartilhe

BELO HORIZONTE, 15 AGO (ANSA) – Começou nesta terça-feira (15) a venda de ingressos para o show do tenor italiano Andrea Bocelli no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 17 de maio de 2024.

O artista esteve pela última vez na capital mineira em 2012.

A venda foi aberta às 12h (horário de Brasília) no site da Eventim e no ponto de venda oficial na cidade.

Os ingressos custam a partir de R$ 250 (meia entrada) e podem ser parcelados em até 10 vezes.

Os fãs também podem comprar a entrada social, com valor reduzido e lucro destinado à ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Bocelli também tem um show marcado para 26 de maio no Allianz Parque, em São Paulo.

Considerado um dos principais tenores do mundo, ele será acompanhado por orquestra, coral e artistas convidados e apresentará os maiores sucessos de sua carreira. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias