Começa venda antecipada de ingressos para a Bienal do Livro do Rio

Começou nesse domingo (30) na internet a venda de ingressos para a 19ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que será realizada no Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, de 30 de agosto a 8 de setembro. Os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia e estão disponíveis no site da Bienal

A organização do evento lembra que com o ingresso na mão, o visitante pode ir à Bienal em qualquer dos dez dias do evento, mas que o ingresso é válido somente para um dia.

A meia-entrada é válida para estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais e acompanhantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, menores de 21 anos e professores e profissionais da rede pública de ensino do Rio de Janeiro.

Gratuidade

Nos guichês específicos do Riocentro, haverá ainda gratuidade para crianças com até um metro de altura; escritores, desde que apresentem um livro de sua própria autoria; professores de escolas ou universidades das redes públicas e particulares; profissionais do livro; bibliotecários; guias turísticos. É exigido documento de identificação com foto e documentos específicos para cada caso. Os organizadores informam também que autores, bibliotecários e professores têm direito à gratuidade nos 10 dias de evento mediante cadastro prévio no site.

O maior encontro literário do Brasil oferecerá ao público nesta edição contato com escritores convidados, nacionais e internacionais, que participarão da programação dos vários espaços culturais. O país homenageado na 19ª Bienal do Rio será o Japão.

Visitação escolar

Para a visitação escolar, as inscrições das escolas públicas e particulares começam hoje (1º) no site da Bienal. Programa social do evento, a visitação escolar tem por objetivo aproximar os estudantes do mundo dos livros, visando à criação do hábito da leitura e conscientizando sobre a importância do livro na vida das pessoas. A visitação é destinada exclusivamente a alunos na faixa etária de 6 a 14 anos e seus acompanhantes, durante seis dias da feira.

A Bienal recomenda às escolas que destaquem quatro professores ou responsáveis para cada grupo de 40 alunos. Maiores informações podem ser obtidas no e-mail coordenacaoescolar.bienal@glbr.com.br.