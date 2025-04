Começa velório público do Papa na Basílica de São Pedro

VATICANO, 23 ABR (ANSA) – Começou na manhã desta quarta-feira (23) o velório público do papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde o corpo do finado pontífice ficará exposto para o adeus dos fiéis até a noite de sexta (25).

O caixão de Jorge Mario Bergoglio, feito de madeira e zinco, foi colocado diante do Altar da Confissão em um pequeno apoio inclinado, uma mudança marcante na tradição vaticana, que determinava que os corpos de papas fossem exibidos fora do esquife, sobre um catafalco, espécie de plataforma elevada.

O ritual de transferência de Francisco da Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, para a basílica começou no horário programado, às 9h (4h em Brasília), com uma oração recitada pelo camerlengo da Igreja Católica, cardeal Kevin Farrell, responsável pela administração da Santa Sé até a escolha de um novo pontífice.

Em seguida, o corpo foi transportado em caixão aberto em procissão até São Pedro, levado pelos “sediários”, funcionários que tinham a tarefa de carregar papas em público até que a prática foi interrompida por São João Paulo II.

Ao ingressar na Praça São Pedro, o esquife de Francisco foi aplaudido pelos cerca de 20 mil fiéis presentes, muitos deles já aguardando na fila para entrar na basílica e se despedir de Bergoglio.

O caixão entrou pela porta central do principal templo do catolicismo, onde os colaboradores mais próximos do argentino estavam sentados nas primeiras filas, como o enfermeiro Massimiliano Strappetti, que acompanhou o pontífice até a morte.

Após a colocação diante do Altar da Confissão, o corpo foi aspergido com água benta e incensado. A cerimônia foi acompanhada por cerca de 80 cardeais, muitos deles recém-chegados a Roma para o funeral de Francisco e o conclave que elegerá seu sucessor.

O velório público do Papa acontecerá até a meia-noite e depois será retomado entre 7h e 24h de quinta-feira (24) e entre 7h e 19h de sexta (25), sempre no horário local, cinco horas adiantado em relação a Brasília. Já o rito de fechamento do caixão, presidido pelo cardeal Farrell, está previsto para as 20h de 25 de abril.

O funeral acontecerá às 10h (5h em Brasília) de sábado (26) e reunirá dezenas de líderes estrangeiros, como os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Donald Trump (Estados Unidos), Emmanuel Macron (França), Volodymyr Zelensky (Ucrânia) e Ursula von der Leyen (Comissão Europeia).

Após a cerimônia fúnebre, o corpo será levado para sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), principal templo mariano de Roma. O conclave, por sua vez, deve começar na primeira quinzena de maio.

Líder da Igreja Católica desde março de 2013, Francisco morreu na última segunda-feira (21), aos 88 anos de idade, vítima de uma parada cardiocirculatória em decorrência de um AVC, após mais de dois meses de batalha contra uma grave pneumonia. (ANSA).