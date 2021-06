Começa vacinação dos membros da organização dos Jogos de Tóquio

Milhares de voluntários e dirigentes olímpicos começaram a ser vacinados em Tóquio nesta sexta-feira (18) em Tóquio, a pouco mais de um mês para o início dos Jogos, enquanto alguns especialistas insistem em que realizar provas sem espectadores seria a opção mais segura.

A organização dos Jogos Tóquio 2020 cuida dos últimos detalhes antes da cerimônia de abertura, prevista para 23 de julho. O objetivo é finalizar as regras anticovid-19 que ficarão em vigor durante as Olimpíadas e vacinar o maior número possível de participantes.

Também vai-se decidir sobre a presença, ou não, de espectadores locais nas arquibancadas e, em caso positivo, qual seria a lotação permitida. O público procedente do exterior já está proibido de assistir aos Jogos – pela primeira vez na história do maior evento esportivo do planeta.

– Até 40.000 imunizados –

Os atletas japoneses já começaram a ser vacinados e, nesta sexta, o programa foi estendido ao pessoal olímpico, voluntários e a outras pessoas que estarão junto com os atletas estrangeiros.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) doou doses da vacina da Pfizer/BioNTech para 40.000 pessoas, entre elas funcionários de aeroportos, jornalistas locais e árbitros olímpicos.

Essas doses são diferentes das usadas na campanha nacional de vacinação do Japão, que se acelerou nas últimas semanas, com mais de 6% da população totalmente vacinada.

A organização dos Jogos busca, com isso, convencer o público japonês sobre a segurança do grande evento esportivo mundial.

Na quinta-feira (17), o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suko, lembrou que as partidas de beisebol e de futebol continuaram com um número limitado de espectadores durante o estado de emergência, e “poucos focos” de contágio foram detectados.

Ele acrescentou, no entanto, que as medidas poderão ser reforçadas, caso a situação piore.

“Se houver sinais de que o sistema médico enfrenta duras provas, devido a uma nova expansão das infecções, reagiremos de maneira flexível, reforçando as medidas”, explicou ele em entrevista coletiva.

Novas orientações sanitárias divulgadas esta semana alertam os atletas que eles poderão ser expulsos dos Jogos, caso violem as regras, como usar máscara, ou se submeterem a testes diários.

Os organizadores anunciaram que cerca de 80% dos atletas participantes serão vacinados e não poderão interagir com o público japonês.

O arquipélago japonês foi menos afetado pela pandemia do que outras grandes potências, com 14.000 mortes ligadas à covid-19 desde março de 2020, de acordo com números oficiais.

– 10.000 espectadores? –

Um grupo de médicos especialistas que assessora o governo japonês destacou nesta sexta-feira que os Jogos a portas fechadas seriam mais seguros: “A ausência de espectadores criaria um menor risco em termos de propagação de infecções dentro das instalações. Acreditamos que isso seria o ideal”.

Sobre os espectadores em Tóquio, o número máximo está em 5.000 pessoas, ou 50% da capacidade do local. Esta regra ficará em vigor até pelo menos 11 de julho, mesmo com a suspensão do estado de urgência sanitária prevista para domingo.

A partir de 11 de julho, o número máximo de espectadores será de 10.000 pessoas, ou 50% da capacidade do local.

A decisão final sobre a presença de público nos Jogos é esperada para a próxima semana, com um limite de 10.000 pessoas como a opção mais provável.

O comitê organizador de Tóquio 2020 anunciou nesta sexta-feira que reduziu o número de participantes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos procedentes do exterior para 53.000, sem contar os cerca de 15.500 atletas.

Este número é bem inferior às 177.000 pessoas inicialmente esperadas, incluindo autoridades, pessoas que trabalham para patrocinadores e jornalistas.

