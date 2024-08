Começa vacinação contra poliomielite na Faixa de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

GAZA, 31 AGO (ANSA) – Começou neste sábado (31) a campanha de vacinação contra a poliomielite na Faixa de Gaza, após o alerta gerado em função do primeiro caso da doença no enclave palestino em 25 anos.

O programa de imunização é conduzido pelo Ministério da Saúde, controlado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, em colaboração com a ONU e ONGs.

A campanha de vacinação contra a paralisia infantil chega após Israel ter concordado com “pausas humanitárias” durante três dias na guerra em Gaza para facilitar a imunização dos palestinos.

A iniciativa começou na região central do enclave e depois seguirá para o sul e o norte do território, com o objetivo de imunizar mais de 640 mil crianças de menos de 10 anos com duas doses.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,26 milhão de vacinas orais foram entregues em Gaza e mais 400 mil estão a caminho. Alguns dias atrás, exames realizados na Jordânia confirmaram poliomielite em um bebê de 10 meses do centro do enclave palestino, acendendo o alerta em órgãos sanitários.

A doença é altamente contagiosa e se dissemina por meio de esgoto e água contaminados, afetando sobretudo crianças de até cinco anos com deformidades e paralisias que podem levar à morte. (ANSA).