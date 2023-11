Começa sessão da CAE do Senado para sabatina de indicados ao BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 10:24 Para compartilhar:

Começou na manhã desta terça-feira, 28, a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que irá sabatinar os dois indicados à diretoria colegiada do Banco Central. As indicações do economista Paulo Picchetti e do servidor de carreira do BC, Rodrigo Teixeira, foram formalizadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 11 deste mês.

Se aprovados, Paulo Picchetti será diretor do órgão na vaga aberta com o término do mandato de Fernanda Guardado, que chefia a Diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, e Rodrigo Teixeira ficará com a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, na vaga que hoje é ocupada por Maurício Moura. Guardado e Moura encerram seus mandatos em 31 de dezembro deste ano.

