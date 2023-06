Começa reunião de Lira e Aguinaldo com governadores sobre reforma tributária

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 22/06/2023 - 11:09 Compartilhe

Começou na manhã desta quinta-feira, 22, a reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com governadores sobre a reforma tributária. O encontro, que ocorre na residência oficial da presidência da Casa, conta também com a presença do relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), do secretário extraordinário para a reforma no Ministério da Fazenda, Bernard Appy, e do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Estão presentes os governadores do Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

Também os vice-governadores do Acre, Alagoas, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A discussão ainda é acompanhada presencialmente pelos secretários de Fazenda de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, RS e SP.

O governador de Rondônia participa de forma virtual. Um dos principais pontos de debate é o formato e o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) que será criado com a reforma para compensar os Estados pelo fim dos incentivos fiscais.

