Começa reunião de assinatura de arcabouço fiscal e envio do projeto ao Congresso

Começou no período da tarde desta terça-feira a reunião de assinatura do arcabouço fiscal com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para envio do projeto ao Congresso. Além do chefe do Executivo, participam do encontro os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

A reunião ocorre no Palácio do Planalto e tinha previsão de início às 16h30.







O encontro é feito a portas fechadas, sem acesso da imprensa.

Após a reunião, há expectativa que Lira fale com jornalistas.

