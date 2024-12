Começa pré-venda para show solo de Damiano David no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 11 DEZ (ANSA) – Começou nesta quarta-feira (11), a partir das 10h da manhã (horário de Brasília), a pré-venda de ingressos para o único show solo do vocalista do Maneskin, Damiano David, no Brasil.

A apresentação será realizada no dia 7 de novembro de 2025, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, e faz parte da primeira turnê mundial do italiano como artista solo.

A pré-venda de bilhetes é destinada apenas aos fãs que se cadastraram no site oficial de David e receberam um código específico para a compra na plataforma Eventim. Os preços variam entre R$ 195 (meia) e R$ 570 (inteira).

Já a partir de amanhã (12) também será iniciada a pré-venda do Tokio Marine Halla, apenas no site, seguida da pré-venda Spotify, em 13 de dezembro. Ambas serão abertas a partir das 10h da manhã (horário local).

A venda geral, por sua vez, começará na próxima segunda-feira (16). As entradas também poderão ser adquiridas presencialmente na bilheteria do estádio Morumbis, a partir das 10h de terça (17).

O vocalista do Maneskin virá ao Brasil no âmbito de sua turnê mundial solo, que conta com mais de 30 datas na Europa, incluindo Itália, Austrália, América do Norte, América do Sul e Ásia.

O anúncio da série de shows segue o lançamento de “Born With A Broken Heart”, segundo single do novo projeto solo do cantor italiano, e de “Silverlines”. A nova fase na carreira de David ocorre em meio a rumore sobre um possível rompimento da banda Maneskin, sensação do rock mundial nos últimos anos.

David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi ganharam fama internacional depois de vencerem o Festival de Sanremo na Itália e o Eurovision em 2021. (ANSA).