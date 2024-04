Começa pré-venda para mostra de Picasso em Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/04/2024 - 14:50 Para compartilhar:

MILÃO, 26 ABR (ANSA) – Começou nesta sexta-feira (26), no 87º aniversário do bombardeio de Guernica, a pré-venda de ingressos para a mostra “Picasso, lo straniero” (“Picasso, o estrangeiro”), que levará mais de 80 obras do artista espanhol ao Palácio Real de Milão.

A exposição acontece entre 20 de setembro de 2024 e 2 de fevereiro de 2025, em parceria com o Museu Picasso, o Palais de la Porte Dorée e o Museu Nacional de História da Imigração, todos de Paris, na França.

O público poderá conferir mais de 80 obras do autor de “Guernica”, além de documentos, fotografias, cartas e vídeos, em um projeto que propõe reflexões sobre temas como acolhimento, imigração e relações interpessoais, com curadoria da socióloga e escritora Annie Cohen-Solal.

“Encontrei documentos, impressões digitais e fotografias que demonstram como a polícia considerava Picasso um estrangeiro e um pária”, disse Cohen-Solal, atualmente professora na Universidade Bocconi, em Milão. (ANSA).