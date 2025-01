Começa posse dos secretários municipais, Controladoria e Procuradoria Geral em SP

Começou nesta quarta, 1º, a cerimônia de posse dos secretários municipais do segundo mandato do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no Theatro Municipal, em São Paulo.

O MDB de Nunes recebeu o maior número de secretarias. São cinco ao todo: Casa Civil, Cultura e Economia Criativa, Direitos Humanos e Cidadania, Governo e Habitação.

Com dois secretários cada, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Republicanos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão empatados na segunda colocação. O vice-prefeito Mello Araújo (PL) acumulará a pasta de Projetos Estratégicos. O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), assumirá a Secretaria de Verde e Meio Ambiente.

Angela Gandra assume a Secretaria de Relações Internacionais, cargo que foi da ex-prefeita Marta Suplicy (PT) no primeiro mandato de Nunes, e que ela deixou para sair candidata a vice na chapa derrotada de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura. Embora não seja filiada ao PL, Angela é filha do jurista Ives Gandra Martins e foi secretária nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na gestão Bolsonaro, trabalhando ao lado da então ministra e atual senadora Damares Alves (Republicanos).

O Republicanos foi contemplado com duas pastas: Turismo, e Inovação e Tecnologia. Tarcísio não está presente na cerimônia por conta de uma licença,

PSD, Podemos e PP receberam uma secretaria cada. Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Esportes e Lazer, e Transportes, respectivamente.