Começa novo julgamento contra o opositor russo Navalny

Um tribunal russo iniciou nesta terça-feira (15) um novo julgamento contra o opositor russo Alexei Navalny, que está preso há um ano e pode ser condenado a 10 anos adicionais por novas acusações de fraude.

Navalny, com o uniforme da prisão e a cabeça raspada, compareceu a uma sala de audiências da penitenciária em que cumpre a pena, ao lado de seus advogados e cercado por guardas.

Durante a audiência, o opositor aproveitou um recesso técnico provocado por um problema de áudio para abraçar a esposa Yulia.

Na segunda-feira, a mulher do ativista contra a corrupção denunciou a “covardia” do governo russo. Ela classificou o processo como “ilegal” e as acusações de “desonestas”.

Navalny, 45 anos, foi condenado a dois anos e meio de prisão em fevereiro de 2021 em outro processo por acusações de fraude, um julgamento que o ativista chamou de político e manipulado.

Ele está preso na colônia penal de Pokrov, 100 quilômetros ao leste de Moscou. O processo iniciado nesta terça-feira acontece na penitenciária, o que foi criticado pelos simpatizantes de Navalny.

Em 2020, Navalny passou vários meses em recuperação na Alemanha depois de sobreviver a uma tentativa de envenenamento, que ele atribui ao presidente Vladimir Putin.

Grande inimigo do Kremlin, ele foi detido em janeiro de 2021 quando retornou à Rússia e condenado logo em seguida.

