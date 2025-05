Começa nesta terça julgamento do núcleo 4 da trama golpista

Sete acusados de integrar o núcleo 4 da trama golpista que teria tentado ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro a cometer um golpe de Estado por meio de disseminação de informações falsas serão julgados nesta terça-feira, dia 6, e quarta-feira, dia 7, pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com a denúncia, o grupo foi responsável por uma operação estratégica de desinformação, com ataques às urnas eletrônicas, disseminação de conteúdo falso e pressão sobre as Forças Armadas para aderirem ao plano de golpe. Eles também são investigados pelo uso da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para atividades ilegais.

Segundo a acusação, eles tinham como objetivo gerar instabilidade social e atacar instituições e autoridades. Foram denunciados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva; Ângelo Martins Denicoli, major da reserva; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.