Começa julgamento na Holanda por morte de um jornalista relacionada com narcotráfico

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 8:03 Para compartilhar:

O julgamento de nove homens suspeitos da morte do jornalista Peter R. de Vries na Holanda em 2021 começou em Amsterdã nesta terça-feira (23), em um caso que chocou o país e trouxe à luz os estragos do tráfico de drogas.

De Vries ficou gravemente ferido em 6 de julho de 2021, depois de abrirem fogo contra ele do lado de fora de um estúdio de televisão em uma rua do centro de Amsterdã, em plena luz do dia.

Ele morreu nove dias após o ataque, que os promotores disseram estar relacionado com seu papel no julgamento de um peso-pesado do tráfico de drogas no país.

Dois suspeitos, identificados como o holandês Delano G. e o polonês Kamil E., foram presos logo após o crime.

A Promotoria solicitou prisão perpétua para eles em junho de 2022, mas o veredito foi adiado após a detenção de outros suspeitos e do surgimento de novas informações.

Segundo os promotores, o jornalista foi assassinado por atuar como conselheiro da principal testemunha de acusação, Nabil B., no julgamento do suposto chefão do tráfico Ridouan Taghi, preso em Dubai em 2019.

O irmão e o advogado de Nabil B. também foram assassinados, em 2018 e 2019, respectivamente.

O julgamento mostrou “as possíveis repercussões para aqueles que enfrentam o poder do crime organizado, incluindo jornalistas”, disse Jasmijn de Zeeuw, do grupo Free Press Unlimited.

O julgamento acontece no “Bunker”, um tribunal de segurança máxima em Amsterdã, e o veredito está previsto para junho.

ric-jcp/cr/es/avl/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias