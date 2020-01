Começa julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual

NOVA YORK, 6 JAN (ANSA) – O julgamento por agressões sexuais contra o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, de 67 anos, teve início nesta segunda-feira (6), em Nova York.

Se for considerado culpado, o americano pode ser condenado à prisão perpétua. O processo, que deve durar em torno de seis semanas, acontece cerca de dois anos depois que o famoso ex-produtor de Hollywood protagonizou um escândalo sexual. As denúncias contra ele foram o estopim para a criação do movimento mundial “MeToo”.

Weinstein foi acusado por quase 100 mulheres, incluindo celebridades como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, de estupro e agressões sexuais ao longo de vários anos. Ele, no entanto, declara-se inocente.

Na Suprema Corte de Nova York, o ex-produtor é julgado apenas por agressões contra duas mulheres, já que os demais crimes prescreveram. Ele é acusado de estuprar uma mulher em um quarto de hotel em 2013 e agredir sexualmente outra em seu apartamento em 2006.

Novas acusações – Hoje, Weinstein foi indiciado mais uma vez por novas agressões sexuais. Segundo a promotora do condado de Los Angeles, Jackie Lacey, o americano foi acusado de estuprar uma mulher e agredir sexualmente outra em incidentes separados por um período de dois dias em 2013.

Se condenado, Weinstein pode pegar até 28 anos de prisão. A expectativa é de que os promotores recomendem uma fiança de US$ 5 milhões. (ANSA)