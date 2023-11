Começa julgamento contra acusado de agressão contra marido de Nancy Pelosi

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2023 - 19:43 Para compartilhar:

A seleção do júri para julgar o acusado de agredir violentamente Paul Pelosi, marido da ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, começou nesta segunda-feira (6) na Califórnia.

David DePape, um canadense seguidor de teorias conspiratórias nas redes sociais, atingiu Paul Pelosi na cabeça com um martelo em sua casa em San Francisco em outubro de 2022.

DePape, que segundo a emissora NBC se apresentou nesta segunda ao tribunal com a barba feita e vestindo suéter, é acusado de tentativa de sequestro de Nancy Pelosi, entre outras acusações.

O julgamento está programado para começar na quinta-feira em um tribunal federal de San Francisco, reduto político da congressista com décadas de carreira política.

Argumentando que essa influência comprometeria a imparcialidade do julgamento, a defesa de DePape, que poderá enfrentar décadas de prisão e ser deportado para o Canadá se for considerado culpado, solicitou a mudança do processo para outra cidade, um pedido que foi negado pela justiça.

O ex-ativista a favor do nudismo disse à polícia que foi até a residência dos Pelosi para sequestrar a congressista, uma das políticas mais poderosas do país, e quebrar seus joelhos com um martelo se ela não confessasse as “mentiras” dos democratas.

No entanto, Pelosi estava em Washington na época, e então DePape atacou seu marido, que conseguiu chamar a polícia.

Os policiais que intervieram na residência dos Pelosi conseguiram gravar o violento ataque com câmeras corporais e prender DePape.

O golpe deixou Paul Pelosi, de 82 anos, inconsciente, e ele teve que passar por cirurgia para tratar uma fratura no crânio e graves lesões no braço direito e nas mãos. A vítima ficou hospitalizada por uma semana.

O ataque e tentativa de sequestro ocorreram dias antes das eleições de meio de mandato, que aconteceram em meio a uma atmosfera polarizada e contaminada por teorias da conspiração promovidas por algumas figuras políticas do partido republicano.

Nancy Pelosi também foi alvo dos agressores que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 para impedir a oficialização do resultado eleitoral que dava a vitória presidencial ao democrata Joe Biden sobre o republicano Donald Trump.

rfo-pr/db/am/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias